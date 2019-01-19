19 Января 2019
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Происшествия Украина

На Ровненской АЭС на Украине отключился третий энергоблок

В ночь с 18 на 19 января третий энергоблок Ровненской АЭС (ВВЭР-1000) был отключен от энергосети, говорится в сообщении украинского "Энергоатома".

"Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровненской АЭС до 37%. Работает комиссия", - сообщает пресс-служба компании.

В "Энергоатоме" уточнили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей к РАЭС территории находится "в пределах действующих норм и не изменилось". Первый блок сейчас находится на плановом капитальном ремонте, Второй и четвертый блоки работают с полной нагрузкой.

украина кузнецовск ровенская атомная электростанция аэс(2011)|Фото: Накануне.ru

Ровненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровненской области Украины в городе Вараш. Город атомщиков приобрел название Вараш решением местных властей в период массовых переименований, который запустили власти при Порошенко. Основан город атомщиков был при СССР и получил название Кузнецовск. В честь легендарного советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова, который боролся с фашистскими захватчиками и бандеровцами на Ровенщине, где и погиб. Родился Николай Иванович на Урале.

ровенская область кузнецовск(2011)|Фото: Накануне.ru

Никоалй Кузнецов(2015)|Фото: wikipedia.org

На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

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На Ровненской АЭС на Украине отключился третий энергоблок

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Теги: ровненская аэс, энергоблок, украина



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