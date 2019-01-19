19 Января 2019
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Скончался "самый милый пес в мире" – померанский шпиц Бу

Скончался "самый обаятельный пес в мире" – померанский шпиц Бу (Boo). Печальной новостью с подписчиками в соцсетях поделились хозяева собаки. Именно благодаря соцсетям (в первую очередь – Facebook) Бу приобрел мировую славу и стал таким популярным.

По словам хозяев собаки, у Бу были проблемы с сердцем. Они связывают недуг шпица со смертью другой своей собаки – шпица Бадди, который скончался в прошлом году. "Мы думаем, его сердце буквально разбилось, когда Бадди покинул нас. Он держался и дал нам больше года счастья", - пишут хозяева.

У Бу было огромное количество подписчиков в соцсетях. В какой-то момент хозяева даже монетизировали славы своей собаки, выпустив книгу про этого пса.

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Скончался "самый милый пес в мире" – померанский шпиц Бу

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Теги: померанский шпиц бу, сердце, собака, подписчики



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