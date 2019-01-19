"Ничем не хуже Чечни": еще в одном регионе попросили списать долги жителей за газ

После того, как в Чеченской Республике суд обязал "Газпром" списать долги местных жителей за газ на сумму 9 млрд руб., с подобными "прошениями" подтянулись и другие регионы, которые утверждают: их жители ничем не хуже, чем в Чечне.

Так, в Смоленской области депутаты регионального заксобрания обратились в прокуратуру, мотивировав это тем, что постановление суда в Грозном является прецедентом. А теперь и депутат из госсовета Чувашии Константин Степанов просит надзорный орган списать долги жителей республики за газ.

Свое обращение Степанов мотивировал тем, что "Чувашия ничем не хуже Чечни". Степанов сообщает в своем обращении, что долг потребителей перед структурами "Газпрома" в регионе только за третий квартал 2018 года составляет около 3 млрд руб.