19 Января 2019
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Общество Свердловская область

18 тысяч свердловчан уже окунулись в ледяную воду на Крещение

Крещенские купания продолжаются в России, в том числе в Свердловской области. Так, на 9 утра 19 января места массового купания (всего 152 в регионе, 31 купель в Екатеринбурге) посетили более 18 тысяч свердловчан. В столице области окунулись около 8 тыс. человек. Происшествий на водоемах не зафиксировано, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Почти все купели и иордани оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, а также точками с горячими напитками. На местах купаний дежурят спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции, безопасность обеспечивают почти 2 тысячи человек", - сообщили в МЧС.

Спасатели проводят патрулирование водных объектов с целью выявления несанкционированных купелей. Пока что таких не обнаружено.

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18 тысяч свердловчан уже окунулись в ледяную воду на Крещение

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Теги: крещение, купель, массовое купание



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