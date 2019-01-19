В Мексике взорвался трубопровод. Погибли более 20 человек, более 70 ранены

По меньшей мере, 21 человек погиб во время взрыва поврежденного трубопровода с бензином. Таковы данные губернатора штата Идальго Омара Фаяда, передает CNN. Фаяд, в штате которого произошло ЧП, также отметил, что более 70 человек пострадали. Взрыв произошел в Тлахуэлилпане, примерно в 120 км к северу от Мехико. Глава региона также уточнил, что горение на трубопроводе все еще продолжается.

В заявлении государственной нефтяной компании Pemex говорится, что причиной взрыва стали незаконные врезки кранов в трубопровод. Также в компании отметили, что взрыв не повлияет на график поставок топлива в Мехико.

Местные жители, жилье которых находится в непосредственной близости от трубопровода, были эвакуированы.

Соболезнования близким погибших уже выразил президент Мексики Мануэль Андрес Лопес Обрадор.

Ранее глава государства заявлял, что воровство бензина через нелегальные врезки в трубопровод привели к потерям в размере $3 млрд в прошлом году.

Власти страны пытаются навести порядок и уничтожить врезки, из-за чего периодически перекрываются трубопроводы, а это, в свою очередь, приводит к перебоям с поставками топлива, в том числе и в столице страны. На заправках образовываются длинные очереди, а стоимость топлива растет.