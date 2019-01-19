Цифры, калькуляции, нервы, эмоции - куратор "мусорной реформы" в регионе рассказал тюменцам обо всем

Накануне стало известно, что " антимусорный митинг" в Тюмени не состоится. Администрация города сообщила, что получила официальное обращение организаторов митинга против "мусорной реформы" об отказе от проведения акции. Что любопытно, примерно в это же время на площадке Общественной палаты Тюмени прошла встреча с заместителем губернатора Тюменской области Вячеславом Вахриным, который является куратором "мусорной реформы" в регионе.

Два часа весьма эмоционального общения выявили несколько важных позиций. Вахрин, в частности, сообщил, что раздельный сбор мусора, который начали применять в Тюмени – нерентабелен и "стоит дорого", а администрировать "отдельные баки" по фактическому объему отходов – невозможно. Собравшиеся в зале общественники эту информацию приняли, но не поняли.

Кроме того, высокопоставленный чиновник раскрыл волновавшую абсолютное большинство тайну формирования тарифа в 5,04 рубля с квадратного метра жилой площади для населения. Итак, по словам Вахрина - 084 руб. составляет НДС (а это 454 млн руб. общей выручки с тарифа), далее 1,68 руб. — транспортировка отходов (909 млн руб.), следующая составляющая – 0,89 руб. — захоронение на полигоне (259 млн "деревянных"), а также сама сортировка — 1,15 руб. (622 млн руб.), при этом на организацию деятельности регоператора отвели лишь скромные "копейки" — 0,48 руб. (259 млн руб.). Итого была озвучена цифра в 2,727 млрд руб., которые соберут с населения. Слушали внимательно, но возмущались, как было слышно из зала - "лоббированием интересов олигархов", бенефециаров областной реформы – Артема Бикова и Алексея Боброва, аффилированных с ООО "ТЭО", которая и является единым оператором.

Замгубернатора на встрече пришлось, конечно, не просто и он даже в сердцах обронил: "Это не региональный оператор – акула капитализма выставил тариф, а вы платите".

И вот тут - действительно, просто нечего возразить. Сейчас практически все региональные власти, как это водится в современной российской действительности, оказались перед земляками в роли отдувающихся за общефедеральные решения. При этом, так называемый федеральный центр еще и требует минимизации негативных эмоций от населения.

Вахрин также сообщил, что "если бы не реформа, то": мы бы платили по 7 рублей с "квадрата", так как прибыль за продажу вторсырья (пластика, бумаги, стекла и так далее) не идет в карман "оператора", а, наоборот, "удешевляет тариф". Правда, понять почему месяц назад тариф в разы дешевле был рентабельным, а сейчас – нет, собравшиеся в зале общественники не смогли. Возможно, всему виной рост НДС и цен на бензин по всей стране?

Но понять всю "мусорную" мудрость пока не могут почти во всех регионах страны. Тем более, что вопрос очищения страны от мусора накладывается на все прелести сразу: только прошедшая пенсионная, так сказать, реформа, якобы не растущие, но увеличивающиеся цены на бензин, НДС скакнувший к 20% (то есть, в процентном отношении НДС вырос на 11% с лишним), яйца поштучно и так далее.

Скепсис общественников вызвало утверждение, что "оператор не получает прибыли от продажи отсортированного сырья" и разница "гасит" тариф.

Безусловно важным оказалось прозвучавшее накануне заявление губернатора Моора относительно различных смягчений "мусорных" выплат для населения. Например, у частных домовладельцев вычтут "технические площади" из тарифа (типа котельных помещений и тому подобное, усредненно), а также скостят тариф одиноким неработающим старикам старше 70 лет, и "подумают" о других социально незащищенных категориях. Что касается обещанной политики выбора платы "по факту", то пока окончательной ясности процедуры тут нет.

И снова заметим - региональные власти тут оказались в положении, когда прямо с колес надо решать проблемы и просчитывать нюансы, которые заранее, инициируя благое дело "очищения России от мусора", никто и не думал рассматривать.

Логично, что и в разъяснениях Вахрина отсыл к "федеральному законодательству", перед которыми "мы почти бессильны", звучал лейтмотивом. В частности, ответ, на каверзный вопрос из зала - как "квадратные метры могут мусорить?" - был такой: "Конечно, логично, что именно люди собирают отходы. Кто бы в этом сомневался? Нужно быть сумасшедшим, чтобы не признавать, что не метры образуют отходы. Но это вопрос счета! Ведь не метры ездят на лифте, а люди! Но и лифт — не транспортное средство. Там проездных не продают. И никто не считает количество поездок. Лифт входит в общее имущество, и мы его оплачиваем, исходя из этого".

Почти сенсацией для собравшихся стала информация о том, что "возчики", то есть, подрядчики, которые сдают мусор на утилизацию, платили до "реформы" за тонну отходов в 4 раза меньше и сейчас сумма поднялась до 6 тысяч рублей с "копейками".

Как раз в ходе диалога замгубернатора с собравшимися общественниками, стало известно, что члены РКРП отнесли в тюменскую мэрию отказ от акции протеста, намечавшейся на 20 января, за 10 минут до приема граждан. Таким образом, сразу трое из пяти организаторов митинга против "мусорной" реформы, который должен был состояться 20 января в Тюмени на Центральной площади в 13.00, отказались от проведения акции протеста. Целых С.М, Целых Т.Р – ввиду болезни. Савелков М.А. – из-за отъезда на похороны за пределы Тюменской области. При этом сам лидер РКРП Александр Черепанов заявил, что лежит в больнице с "пневмонией".

Местные члены КПРФ тут же обвинили РКРП в "сливе", заявив, что они считают это "предательством коммунистического движения". В так называемом протестном "антимусорном" чате ругань и мнительность разыгрались не на шутку: активисты обвиняют и подозревают друг друга в измене и «банят» сами себя. Одним словом, "мусорный" протест стал серьезным испытанием для региональных левых. И пока ясно, что испытание оказалось не по силам.

Уже известно, что представители власти направили на их имена письма с уведомлением, что митинг из-за заявления членов РКРП – является несанкционированным со всеми вытекающими последствиями: штрафы и аресты, в случае беспорядков. Сегодня утром, после споров и нервного самонагнетания, администраторы чата "Тюмень. Против цен на мусор" призвали всех не ходить завтра на митинг.

Пока остается только добавить - первые платежки со строчками по новым тарифам придут тюменцам в феврале...