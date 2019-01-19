Спасатели обнаружили тело еще одного пилота Су-34, разбившегося на Дальнем Востоке

Спасатели обнаружили тело второго пилота Су-34, потерпевшего крушение накануне на Дальнем Востоке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России, тело подняли на борт поискового судна.

Напомним, в пятницу, 18 января, два истребителя-бомбардировщика Су-34 без боекомплектов на борту, по предварительным данным, столкнулись в воздухе над акваторией моря. Экипажи катапультировались.

Была организована поисково-спасательная операция, в ходе которого сначала обнаружили пилота на спасательном плоту – его состояние сейчас удовлетворительное, а затем было найдено тело второго пилота. Таким образом, продолжаются поиски еще одного человека.