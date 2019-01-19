Ночью в Екатеринбурге снова горел ресторан "Grand Урюк"

В столице Урала минувшей ночью (сообщение поступило в 23-20) горел ресторан Grand Урюк, расположенный на улице Сакко и Ванцетти. Из заведения, расположенного на первом и втором этажах 4-этажного административного здания, эвакуировали 35 человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, автоматическая пожарная сигнализация вовремя сработала, благодаря чему удалось оперативно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию

Пострадавших в результате происшествия нет.

"Прибывшие пожарные установили, что в вентиляционной камере произошло возгорание жировых отложений на площади 2 кв.м. Возгорание потушено персоналом до прибытия пожарных с помощью огнетушителей. Пожарные провели обследование всех помещений административного здания и кровли, организовали проветривание помещений. Людей на 3-4 этажах здания на момент пожара не было", - сообщили в МЧС.

Напомним, в середине августа в данном ресторане произошел пожар, тогда сгорела летняя веранда заведения. Позже выяснилось, что причиной ЧП стала неисправность газового обогревателя.