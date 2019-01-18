Банк России прогнозирует снижение инфляции в 2019 году

Инфляция в России начнёт снижаться со второго полугодия и составит 5-5,5% по итогам 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России (ЦБ).

Перед этим, в начале года, по данным регулятора, ожидается "временный рост", связанный в основном с повышением ставки НДС и прошлогодним ослаблением рубля.

"Своего максимума годовая инфляция достигнет в весенние месяцы", — отмечается в сообщении ЦБ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, инфляция в России по итогам прошедшего года составила 4,3%, а в период с 1 по 9 января 2019 года инфляция в России составила 0,5%, согласно данным Росстата.