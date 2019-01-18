В центре Москвы мужчину убило наледью с крыши

В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели в центре города мужчины в результате падения наледи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Инцидент произошёл 15 января у жилого дома, расположенного по переулку Лялина. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы.

Несмотря на оказанную медпомощь, мужчина скончался сегодня в больнице.



По данным следствия, указанный дом находится на обслуживании управляющей компании (УК) "Дом-Мастер".

Следствие намерено тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц УК, а также установить ответственных за уборку кровли дома. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.