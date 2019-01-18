Чеченский омбудсмен назвал политическим заказом заявления о "притеснении" ЛГБТ в Чечне

Заявления Запада о "притеснениях" в Чечне людей с нетрадиционной ориентацией — это "грязные провокации", заявил уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурди Нухажиев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Поводом для такого комментария стали последние заявления Госдепа США и властей Евросоюза в защиту представителей ЛГБТ-сообщества.

"Я вижу, что западные "партнёры" России готовы добиваться своих целей любыми средствами, — отметил Нухажиев. — Сейчас таковыми стали выдуманные притеснения в Чечне людей с нетрадиционной ориентацией".

Он при этом подчеркнул, что любые возникающие вопросы должны решаться в строгой юридической плоскости, то есть с привлечением официальных заявлений потерпевших и свидетельских показаний. В противном случае, по словам омбудсмена, дело имеется с политическим заказом.

"Если бы были такие нарушения, то об этом мы знали бы в первую очередь", — отметил Нухажиев.