18 Января 2019
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Происшествия Северо-Кавказский ФО

Жителя Ставрополья признали виновным в убийстве полицейского

Суд признал достаточными собранные следствием доказательства для вынесения приговора в отношении Надира Гизатуллина, обвиняемого по двум статьям — "разбой, совершённый в особо крупном размере" и "убийство". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Установлено, что обвиняемый с целью обогащения решил похитить автомобиль. Так, 1 апреля 2018 года в селе Грачёвка Ставропольского края он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обратился к водителю автомобиля "Форд Фокус" с просьбой его подвезти. Злоумышленник попросил проехать потерпевшего к одному из домовладений, где якобы проживала его мать, и там нанёс водителю не менее десяти ударов ножом. Затем Гизатуллин поместил тело погибшего в багажник и направился на похищенном автомобиле в направлении Ипатовского района, выбросив орудие преступления.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что погибший являлся сотрудником краевого ГУ МВД и в момент посягательства находился не при исполнении должностных обязанностей.

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Жителя Ставрополья признали виновным в убийстве полицейского

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Теги: СКР, полиция, убийство полицейского



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