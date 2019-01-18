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Происшествия Приволжский ФО

Сотрудницу полиции из Уфы уволили после секс-скандала

Полиция Башкирии уволила сотрудницу подразделения дознания в Уфе, которая ранее заявила о групповом изнасиловании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в октябре прошлого года 23-летняя дознаватель из Уфы заявила о групповом изнасиловании, фигуранты дела - трое полицейских, которые были уволены со службы.

"В ходе служебной проверки установлено, что двое сотрудниц подразделения дознания совместно с тремя руководителями подразделений республиканского МВД употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району", - говорится в сообщении ведомства.

По результатам этой проверки принято решение об увольнении этих сотрудниц "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

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Сотрудницу полиции из Уфы уволили после секс-скандала

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Теги: башкирия, уфа, изнасилование, полиция



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