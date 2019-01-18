18 Января 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО

В Минэнерго рассказали о причине возгорания на строящейся ветке газопровода

Возгорание на строящейся ветке газопровода в Ленинградской области произошло из-за его повреждения при проведении земляных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, передает ТАСС.

"В результате механического воздействия при проведении земляных работ произошла утечка с возгоранием на 460-м километре магистрального газопровода", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Тихвинском районе Ленинградской области произошло возгорание на строящейся ветке газопровода, в результате инцидента нет жертв и разрушений.

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В Минэнерго рассказали о причине возгорания на строящейся ветке газопровода

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Теги: Ленинградская область, МЧС, пожар, газопровод



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Ранее 18.01.2019 16:25 Мск В Ленинградской области на строящейся ветке газопровода произошел пожар

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