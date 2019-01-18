В Минэнерго рассказали о причине возгорания на строящейся ветке газопровода

Возгорание на строящейся ветке газопровода в Ленинградской области произошло из-за его повреждения при проведении земляных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, передает ТАСС.

"В результате механического воздействия при проведении земляных работ произошла утечка с возгоранием на 460-м километре магистрального газопровода", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Тихвинском районе Ленинградской области произошло возгорание на строящейся ветке газопровода, в результате инцидента нет жертв и разрушений.