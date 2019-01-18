Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присуждено звание почётного профессора Российской академии наук (РАН).

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу РАН, предстоятель РПЦ не единожды участвовал в съёмках научно-популярной телепередачи "Очевидное — невероятное", бессменным ведущим которого был учёный-физик, президент академии в 1991-2013 гг. Сергей Капица и был в дружеских отношениях с последним.

"Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, почётным профессором РАН станет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Церемония присвоения званий пройдёт в здании учреждения на Воробьёвых горах 22 января.