18 Января 2019
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Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присуждено звание почётного профессора Российской академии наук (РАН).

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу РАН, предстоятель РПЦ не единожды участвовал в съёмках научно-популярной телепередачи "Очевидное — невероятное", бессменным ведущим которого был учёный-физик, президент академии в 1991-2013 гг. Сергей Капица и был в дружеских отношениях с последним.

"Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, почётным профессором РАН станет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко, "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее"(2018)|Фото: Накануне.RU

Церемония присвоения званий пройдёт в здании учреждения на Воробьёвых горах 22 января.

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Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

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Теги: патриарх Кирилл, Валентина Матвиенко, РАН



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