"Есть незначительные проблемы". В Копейске машины скорой помощи перевели на аутсорсинг

В Копейске транспорт скорой помощи перевели на обслуживание частной компании. Контракт заключили с фирмой "Феникс – Менеджмент", и сегодня ночью она приступила к своим обязанностям. Однако компания не успела поставить нужное количество машин и на линию вышло только шесть машин из 12. В региональном минздраве заявили, что скорая помощь в городе-спутнике работает в штатном режиме, а информацию о срыве работы службы назвали провокационной, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатива перевести транспорт скорой помощи на аутсорсинг принадлежит региональному министерству здравоохранения по рекомендации федерального минздрава. Подобные проекты уже реализуются в других регионах – спецтранспорт арендуют у частников.

Ранее водители скорой помощи, которых получили уведомления об увольнении, обратились к депутату Госдумы Анатолию Литовченко. По итогам обращения прокуратурой была проведена проверка законности реорганизации. В ответе ведомства говорится, что В ГБУЗ "ССМП" проводятся мероприятия по сокращению численности штата работников, связанные с оптимизацией расходов медицинского учреждения. Под сокращение попали 69 водителей, из них 50 согласились на трудоустройство в аутсорсинговую компанию ООО "Феникс-Менеджмент"

Главврачу объявлено предостережение с целью недопустимости нарушения трудового законодательства, но оснований для применения дополнительных мер прокурорского реагирования не было.

Однако, компания, которая выиграла тендер, не успела поставить нужное количество спецтранспорта. И сегодня ночью на линию вышло только 6 машин.

"В городе шесть скорых (из положенных 12), которые в принципе и принимать то не имели права. У одной из шести еще и бензин ночью закончился. А водителей скорой, хотя они готовы были работать, просто выгнали. И получилось 12 фельдшерских бригад (как и положено на Копейск) по очереди выезжало на шести машинах", - рассказал на своей странице в facebook руководитель общественной палаты Копейска Максим Бабин.

В пресс-службе регионального минздрава заявили, что информация о срыве работы службы СМП носит провокационный характер.

"Результат проверки показал, что есть незначительные проблемы с поставкой нового транспорта ввиду непредвиденных обстоятельств. Однако это ни в коей мере не влияет на работу скорой помощи в Копейске. Опозданий на вызовы нет, сроки прибытия бригад четко соблюдаются. В течение 1-2 дней проблема с поставкой транспорта будет решена", - заверил министр здравоохранения Сергей Приколотин, который сегодня лично выезжал на место.

В ведомстве заверили, что несмотря на недопоставку машин компанией-подрядчиком, в городе по-прежнему работают 12 бригад.