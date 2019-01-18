В Ленинградской области на строящейся ветке газопровода произошел пожар

В Ленинградской области произошло возгорание на строящейся ветке газопровода, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар произошел на 460 километре магистрального газопровода в районе поселка Овино в Тихвинском районе произошел при проведении строительных работ на ветке диаметром 50 мм.

Отмечается, что в результате инцидента нет жертв и разрушений, возгорание возникло вне зоны жилой застройки.