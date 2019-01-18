18 Января 2019
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Общество Челябинская область

Дубровский поручил главам провести внеплановые проверки газового оборудования

Губернатор Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов провести внеплановые проверки газового оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Как ранее сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек. А 14 января газ рванул в городе Шахты Ростовской области, пять человек погибли.

Борис Дубровский подчеркнул, что произошедшие трагедии требуют провести тщательную ревизию существующих систем газоснабжения.

"Это первый пункт в нашей работе – провести масштабные проверки газового оборудования каждому главе в его территории. Взаимодействуйте с людьми, с газовыми службами, снимите максимально все риски. Обязательно после совещания это поручение будет доведено до каждого главы по форме. Для безопасности людей мы не должны жалеть ни ресурсов, ни времени", – подчеркнул он.

Добавим, что ранее губернатор поручил областному минстрою и Госжилинспекции организовать проверки внутриквартирного газового оборудования во всех городах и районах. Рейды уже проходят повсеместно.

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Дубровский поручил главам провести внеплановые проверки газового оборудования

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, газ, датчики, проверки,



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