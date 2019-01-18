Порошенко обозвал "москальским провокатором" человека, спросившего о коррупции

Во время предвыборного томос-турне по областям страны украинский президент Петр Порошенко нахамил жителю, который спросил его о коррупции. Инцидент произошел в Черкассах, куда олигарх приехал с новым лидером раскольников Сергеем Думенко (Епифанием) рекламировать томос и "единую церковь".

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Человек, который представился представителем местной общественной организации, спросил у Порошенко по-русски, когда он будет бороться коррупцией. Тот ответил, что не для этого приехал.

"Коррупция нам не мешает, да?" - спросил человек и уточнил, когда к нему можно попасть на прием по этому вопросу.

"Смотрите, прислали человека, который даже украинскую мову не выучил. Все они москальские провокаторы, они даже тут пытаются нас расколоть. Мы молимся за Украину, за "единую церковь", за единство украинского народа. И пусть они услышат: "Слава Украине!" - воскликнул Порошенко.

Толпа вокруг Порошенко дружно ответила ему приветствием украинских нацистов.

"Это вам ответ, пан провокатор", - сказал довольный олигарх.

Это не первое хамство Порошенко в отношении людей. В августе он нахамил журналисту, который напомнил ему о предвыборных обещаниях. А недавно выбил телефон из рук мужчины, который хотел задать ему вопрос. Полиция обшарила его рюкзак и тоже назвала провокатором.