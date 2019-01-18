18 Января 2019
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Общество Тюменская область Уральский ФО

Тюменским УК поручили проверить коллективные антенны перед переходом на "цифру"

Замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов провел встречу с представителями местных управляющих компаний. Темой встречи стал переход России от аналогового к цифровому телевещанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы администрации Тюмени.
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Аналоговое вещание федеральных каналов в городе будет отключено в середине апреля. УК предстоит проанализировать пользуются ли жители их домов коллективными антеннами (многие тюменцы предпочитают кабельные каналы, соответственно, отключение аналогового вещания их не коснется), насколько их сети и оборудование пригодны для получения цифрового сигнала, а также в случае необходимости принять решение о проведении реконструкции систем.

Павел Перевалов порекомендовал управляющим организациям также оповестить жителей об отключении от аналогового вещания, разместить инструкции по подключению к цифровому формату на информационных стендах подъездов.

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Тюменским УК поручили проверить коллективные антенны перед переходом на "цифру"

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Теги: цифровое телевещание, аналоговое телевещание, охват, телевидение, телевизор



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