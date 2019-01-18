Москвичка скончалась в результате падения на нее с крыши дома глыбы снега

На юго-востоке Москвы женщина скончалась в результате падения снега с крыши, по факту гибели москвички проводится проверка, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

Инцидент произошел днем 18 января. Территория одного из домов по Танковому проезду была огорожена, однако женщина проигнорировала предупреждения дворника и прошла через ограждение, в этот момент на нее упала глыба снега, травмировавшая ее.

"От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Следствие в рамках проверки даст правовую оценку сотрудников управляющей компании и иным лицам, ответственным за уборку льда с крыши указанного дома.