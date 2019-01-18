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Происшествия Тюменская область

В Тюмени три мошенника наказаны за кражу у признанного банкротом "Сибирского банка реконструкции и развития" 560 миллионов

Москвич, петербуржец и омич наказаны за кражу у "Сибирского банка реконструкции и развития" 560 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Напомним, в январе 2018 г. совладелец и председатель правления тюменского "Сибирского банка реконструкции и развития" Григорий Романюта договорился со знакомым из Москвы о создании банды, которая обокрала бы финансовое учреждение. В состав группы вошли петербуржец и оренбуржец, а также жительница Иркутска, которая ради разработки комбинации стала заместителем председателя правления банка.

Ради алиби Романюта 18 января ушел в отпуск, оставил вместо себя сообщницу и улетел в Москву. Кроме того, он отправил отдыхать второго заместителя председателя правления и главбуха, чтобы они не препятствовали операции. И.о. председателя правления направила в командировку начальника отдела кассовых операций.

Романюта и его сообщница организовали пополнение кассы банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ. В банк поступил 561 млн руб. наличными под предлогом выплаты денег вкладчикам. Вечером 26 января и.о. главы правления банка забрала у кассира ключ от сейфа, откуда в девяти спортивных сумках вынесла деньги. Помог ей житель Оренбурга.

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Около 350 млн руб. в Тюмени забрал неустановленный мужчина для Романюты. Около 100 млн руб. взяла себе исполняющая обязанности председателя Правления банка. В ночь на 27 января 2018 г. она на арендованном самолете улетела в Москву. Остальную сумму поделили другие участники банды.

29 января главный бухгалтер банка обратился в полицию из-за кражи денег. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Трое обвиняемых в феврале по решению суда заключены под стражу. Романюта и его сообщница из Иркутска в феврале объявлены в международный розыск. В феврале у банка была отозвана лицензия, а в марте он признан банкротом.

Суд приговорил жителей обеих столиц и Омска к трём годам колонии общего режима каждого. Удовлетворён иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании похищенных денег.

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В Тюмени три мошенника наказаны за кражу у признанного банкротом "Сибирского банка реконструкции и развития" 560 миллионов

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Теги: Григорий Романюта, Сибирский банк реконструкции и развития, кража 560 млн руб



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