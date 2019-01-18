18 Января 2019
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В Москве ФСО пыталась задержать свердловского рабочего за пикет у здания Правительства

В Москве ФСО пыталась задержать рабочего из Свердловской области Рустама Корелина. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в своем Facebook сообщила депутат Асбестовской городской думы Наталья Крылова.
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По ее данным, Корелин приехал в столицу, чтобы провести ряд одиночных пикетов с протестом "против маленькой зарплаты в 25 тыс. руб.", "отсутствия на его очень вредном производстве льготных первых списков" и "отсутствия независимого профсоюза". Как сообщила Крылова, он трудится на заводе ООО "Форэс" в городе Сухой Лог и 15 декабря прошлого года принял активное участие в митинге "За повышение заработной платы и создание независимого профсоюза на своем предприятии". После этого, по данным депутата, якобы руководители "Форэса" урезали Рустаму зарплату с 30 тыс. руб. в месяц до 25 тыс. и потребовали уволить его по любому подходящему поводу.

Рустам Корелин, рабочий, одиночный пикет(2019)|Фото: facebook.com/Наталья Крылова

Мужчина отправился в Москву, чтобы провести одиночные пикеты у дома Правительства РФ. Но там, по словам Натальи Крыловой, которая была вместе с ним, к ним подошли сотрудники ФСО и стали утверждать, что налицо нарушение закона и сейчас их посадят в подъехавший автомобиль. Однако когда Корелин развернул и показал свой плакат и рассказал о цели пикета, никого задерживать не стали.

Как добавила Крылова, сегодня акции будут продолжены. По некоторым данным, в дальнейшем рабочий все-таки был задержан полицией и доставлен в ОВД.

Рустам Корелин, рабочий, одиночный пикет(2019)|Фото: facebook.com/Наталья Крылова

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В Москве ФСО пыталась задержать свердловского рабочего за пикет у здания Правительства

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Теги: рабочий, пикет, Москва



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