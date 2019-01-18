В многоквартирном доме Челябинска зафиксировали 12 пожаров за год

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал разработки системы по обеспечению пожарной безопасности в южноуральских многоквартирных домах. Пилотным по внедрению этого проекта станет бывшее челябинское общежитие, которое горело 12 раз за минувший год.

Глава региона дал поручение своему заму Олегу Климову, а также врио главы Челябинска Владимиру Елистратову до середины февраля этого года выработать системный механизм по контролю за наведением порядка в многоквартирных домах региона. Это должно обезопасить южноуральцев от пожаров, информирует пресс-служба губернатора Челябинской области.

В качестве печального примера, который не должен повториться, Дубровский привел историю дома № 23 по ул. Салютной в Челябинске. Бывшее общежитие получило статус многоквартирного дома. Только за прошедший год там было 12 возгораний. Причиной этому, по мнению специалистов, служат многочисленные самовольные перепланировки, неисправная электропроводка и захламление помещений. Контролирующие службы зафиксировали 329 нарушений в доме, и большую часть собственники жилья до сих пор не устранили. Особую опасность при возгорании представляют загроможденные пути эвакуации, пишет Федералпресс.

"Речь идет о так называемых "общедоступных местах": коридорах, лестничных площадках. Но как такое возможно?! Понимаю, что много собственников, предполагаю, какой там контингент. Но надо что-то делать – наводить порядок: убирать хлам, который загораживает аварийные выходы, ветошь, которая горит, с людьми говорить. Не допустимы такие случаи!" – потребовал глава региона.

Добавим, что повышенное внимание к безопасности в многоквартирных домах Южного Урала уделяют, отчасти, из-за взрыва газа, который произошел в многоэтажке Магнитогорска 31 декабря. В трагедии погибло 39 человек.