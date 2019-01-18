В многоквартирном доме Челябинска зафиксировали 12 пожаров за год

18 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область Уральский ФО

В многоквартирном доме Челябинска зафиксировали 12 пожаров за год

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал разработки системы по обеспечению пожарной безопасности в южноуральских многоквартирных домах. Пилотным по внедрению этого проекта станет бывшее челябинское общежитие, которое горело 12 раз за минувший год.
Читайте также:

Глава региона дал поручение своему заму Олегу Климову, а также врио главы Челябинска Владимиру Елистратову до середины февраля этого года выработать системный механизм по контролю за наведением порядка в многоквартирных домах региона. Это должно обезопасить южноуральцев от пожаров, информирует пресс-служба губернатора Челябинской области.

В качестве печального примера, который не должен повториться, Дубровский привел историю дома № 23 по ул. Салютной в Челябинске. Бывшее общежитие получило статус многоквартирного дома. Только за прошедший год там было 12 возгораний. Причиной этому, по мнению специалистов, служат многочисленные самовольные перепланировки, неисправная электропроводка и захламление помещений. Контролирующие службы зафиксировали 329 нарушений в доме, и большую часть собственники жилья до сих пор не устранили. Особую опасность при возгорании представляют загроможденные пути эвакуации, пишет Федералпресс.

"Речь идет о так называемых "общедоступных местах": коридорах, лестничных площадках. Но как такое возможно?! Понимаю, что много собственников, предполагаю, какой там контингент. Но надо что-то делать – наводить порядок: убирать хлам, который загораживает аварийные выходы, ветошь, которая горит, с людьми говорить. Не допустимы такие случаи!" – потребовал глава региона.

Добавим, что повышенное внимание к безопасности в многоквартирных домах Южного Урала уделяют, отчасти, из-за взрыва газа, который произошел в многоэтажке Магнитогорска 31 декабря. В трагедии погибло 39 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В многоквартирном доме Челябинска зафиксировали 12 пожаров за год

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пожар, многоквартирный дом, проверки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 58

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети