Мединский удивлен - кинофикация в Приморье не работает

Во Владивостоке прошло совещание министра культуры Владимира Мединского с руководством профильных структур дальневосточных регионов, где Мединский заявил, что треть открытых по программе кинофикации "Фонда кино" кинозалов в малых городах не радуют заполнением, а на Дальнем Востоке вообще нет примеров эффективной работы региональной сети кинотеатров. Министр культуры призвал приморцев решить эту проблему, превратив кинотеатры в что-то на подобие клубов, куда будут собираться люди, он призвал лучше работать с населением и искать новые способы общения с зрителем.

"Те кинотеатры, которые пооткрывали, работают плохо, − сообщил Мединский. Его слова цитирует ТАСС. − Есть регионы, где в каждом районе открыли кинотеатр, и он в каждом эффективно работает, там уже сеть по 30–40 кинотеатров. Нигде в ваших регионах подобного нет".

Напомним, что программа кинофикации малых городов стартовала в 2016 году, и за это время модернизировали больше 750 кинозалов. До 2024 года в рамках нацпроекта "Культура" планируется открыть еще 1,2 тыс. залов по всей стране. Возникает вопрос - зачем, если запроса у населения малых городов на кинозалы нет, если приходится еще загонять людей на просмотры?

Экс-глава "Фонда кино" Антон Малышев при старте национальной программы отмечал, что впервые с советских времен государство занялось поддержкой кинотеатров, Фонд проводит конкурсы и распределят миллиарды государственных денег на оборудование и создание залов. Но какой толк будет государству - когда зритель в новом зале пойдет на голливудское кино, доля которого значительно превосходит наше, не смотря на все заклинания министра? И если уж упомянули СССР, то, действительно, тогда кино было "важнейшим из искусств" по заветам Ленина, но кино определенного качества – государству был смысл вкладываться в рупор идеологии, показывать фильмы, формирующие личность, транслировать на широкие массы позитивные образы, агитировать и пропагандировать. Сегодня же в кино доминирует Голливуд с собственной идеологией, а наши картины не сильно-то отличаются патриотизмом.

Публицист Дмитрий Лекух объясняет, что у государства и сегодня есть прямая заинтересованность в развитии кино, как в социально важной отрасли, которая не приносит дохода государству, а надеяться на "невидимую руку рынка" уже не приходится, так как невидимой рукой удобней всего доставать деньги из бюджетного кармана - ведь она "невидимая".

"Дело в том, что у нас в течение 1990-х да и "нулевых" годов старательно убивалось кино как бизнес. И не только кино, но и с литературой то же самое – эти отрасли сейчас приходится практически восстанавливать заново, - говорит Лекух. - Взять билеты, добраться до областного центра - можете себе представить? В итоге за два десятилетия наши люди в глубинке отвыкли ходить в кинотеатры. Просто был уничтожен рынок. Сейчас нужно заново формировать потребительский интерес. Это же гигантские деньги к тому же, кино - не просто развлечение, советский кинематограф, будучи хозрасчетным, окупал себя полностью в том числе и из-за залов в малых городах, поселках".

Почему же именно приморцы так тотально не ходят в кино? В прошлом году на всю страну своим протестным голосованием край заявил, что недоволен сложившейся социально-экономической ситуацией, а она, как известно, чем дальше от большого города, тем хуже. Да и по всей России деревни и малые города не пользуются популярностью у молодежи, которая из-за отсутствия работы и перспектив уезжает в большой город, а ведь именно эта возрастная категория и есть главная аудитория в кинотеатрах. Люди старшего поколения, оставшиеся в малых городах, при существующих тарифах на ЖКХ, при повышении цен на продукты часто просто не могут позволить себе роскошь сходить в кино – ведь кинозалы Мединского строятся не для бесплатных показов. Стоит ли удивляться, что в Приморье никто не горит желанием идти в кино? Сомнительно, что эту проблему решат "клубы", если только это не будут клубы по изучению марксистско-ленинского учения, ставшего популярным в крае.

Поднимать массовое кино Мединский собирается еще одним способом – прошерстив фестивали "элитарного кино", по крайней мере, о таком намерении он сообщил на том же совещании. Его спросили, будет ли министерство финансировать фестиваль в Забайкальском крае, где, как уже выше говорилось, простой люд никак нельзя загнать в кино. Он ответил, что в России "колоссальное количество кинофестивалей", и за 25 лет немало фестивалей не для людей, а для деятелей культуры, которые приезжают на фуршет и себя показать, и на друзей и родственников посмотреть - такие показы будут сокращать. По словам Мединского, Министерство культуры проведет ревизию российских кинофестивалей и закроет те из них, которые ориентированы на деятелей культуры, а не на массового зрителя.

"В те же самые 90-ые в кино выбивали именно "массовый продукт", сохранили так называемый элитарный кинематограф для себя любимых, который со временем превратился, извините, в гомосексуально-анальную анархию, а массовое кино было убито, - говорит Накануне.RU писатель и публицист Дмитрий Лекух. – С этим Мединский и борется. Он как государственный человек должен смотреть на это и с точки зрения экономики, а "артхаус" по сути своей денег принести не может, он "слишком высок" для материальных разговоров, но исправно у государства на съемки берет".