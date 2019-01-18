Елену Бойко заключили под стражу на 60 дней

Журналистку Елену Бойко, которую ранее выдворили из России, заключили под стражу на 60 дней. Об этом на своей странице в Facebook сообщило СБУ.

Как сообщало Накануне.RU, 16 января журналистку Елену Бойко российские власти выдворили на Украину. Она пыталась подать российским пограничникам заявление о политическом убежище на основании того, что на Украине на нее заведено уголовное дело по политическим мотивам. При этом сообщалось, что у нее оставалось еще время для обжалования решения суда в России.

Как рассказала Накануне.RU дочь журналистки Ольга, Елене Бойко обещали, что ее вывезут в Донецк, однако отправили в Харьков.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, который занимался защитой журналистки, уверен, что решение было принято на основе неких доносов от бывших соратников.

"Но вы же понимаете, что какие-то люди наклепали бредового характера донос, пошли с ним к силовикам, силовики приняли решение, суд его проштамповал. Неудачи в защите Елены я связываю именно с анонимными доносами. Постукраинская среда в России очень раздроблена и конфликтна. Кому-то Елена не нравилась, кто-то накатал на нее жалобу. Если наша система решила кого-то сживать, то и выплевывает из себя. Тем, кто решил уже ее выдворять, то им было проще довести дело до конца, чем признать ошибку. Если она в чем-то провинилась, если она действительно "какая-то не такая", у нас есть общество, ему можно предъявить эти доказательства. Я видел, что ей предъявляют: какая-то переписка в соцсетях. Ни о чем это. Но это повлияло на суд по выдворению и стало основой для решения", - комментировал Накануне.RU Шаргунов.