Елену Бойко заключили под стражу на 60 дней

18 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России Украина ДНР и ЛНР

Елену Бойко заключили под стражу на 60 дней

Журналистку Елену Бойко, которую ранее выдворили из России, заключили под стражу на 60 дней. Об этом на своей странице в Facebook сообщило СБУ.

Как сообщало Накануне.RU, 16 января журналистку Елену Бойко российские власти выдворили на Украину. Она пыталась подать российским пограничникам заявление о политическом убежище на основании того, что на Украине на нее заведено уголовное дело по политическим мотивам. При этом сообщалось, что у нее оставалось еще время для обжалования решения суда в России.

Как рассказала Накануне.RU дочь журналистки Ольга, Елене Бойко обещали, что ее вывезут в Донецк, однако отправили в Харьков.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, который занимался защитой журналистки, уверен, что решение было принято на основе неких доносов от бывших соратников.

"Но вы же понимаете, что какие-то люди наклепали бредового характера донос, пошли с ним к силовикам, силовики приняли решение, суд его проштамповал. Неудачи в защите Елены я связываю именно с анонимными доносами. Постукраинская среда в России очень раздроблена и конфликтна. Кому-то Елена не нравилась, кто-то накатал на нее жалобу. Если наша система решила кого-то сживать, то и выплевывает из себя. Тем, кто решил уже ее выдворять, то им было проще довести дело до конца, чем признать ошибку. Если она в чем-то провинилась, если она действительно "какая-то не такая", у нас есть общество, ему можно предъявить эти доказательства. Я видел, что ей предъявляют: какая-то переписка в соцсетях. Ни о чем это. Но это повлияло на суд по выдворению и стало основой для решения", - комментировал Накануне.RU Шаргунов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Елену Бойко заключили под стражу на 60 дней

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: елена бойко, сбу, фсб, высылка, украина, суд, сизо, еспч, политическое убежище, СБУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.01.2019 14:19 Мск Дочь Елены Бойко: "Ей дали 15 минут и сказали, что везут в Донецк"
Ранее 16.01.2019 16:44 Мск "Наша страна неспособна защищать людей". Елену Бойко выдворили из России
Ранее 16.01.2019 16:39 Мск Журналиста Елену Бойко выдали Украине. Политэмигранты не могут быть в России в безопасности?

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 59

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети