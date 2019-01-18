18 Января 2019
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"А в других регионах какие-то другие люди живут?". Смоленские депутаты потребовали списать региону долги за газ

Депутаты Смоленской областной думы Валерий Кузнецов, Андрей Шапошников и Александр Степченков обратились в прокуратуру региона с требованием добиться списания долгов жителей области за газ. Депутаты считают решение, принятое в Чечне, правовым прецедентом, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, прокуратура Чечни подала иск о списании 9 млрд руб. долгов перед "Газпромом". В обоснованиях ведомство указало на допущенные поставщиком ресурсов нарушения при подготовке документов, а также на то, что долги создают социальную напряженность в обществе. Дело прокуратура выиграла.

Депутаты от КПРФ решили добиться такого же решения для жителей Смоленской области. По словам Шапошникова, социальное недовольство есть не только в Чечне.

"А в других регионах какие-то другие люди живут? В общем, решили мы с товарищами по партии обратиться с депутатским запросом в прокуратуру Смоленской области. Пусть изучат опыт чеченских коллег и обратятся в суд с аналогичным иском. У нас по Конституции все граждане и все регионы равны между собой, да и единство правоприменительной практики никто не отменял. Вот и проверим на деле эти конституционные принципы", - прокомментировал обращение депутат.

обращение в прокуратуру Смоленской области, долги за газ(2019)|Фото: vk.com/Андрей Шапошников

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"А в других регионах какие-то другие люди живут?". Смоленские депутаты потребовали списать региону долги за газ

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Теги: долги за газ, депутаты Смоленской области, Газпром, Чечня



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