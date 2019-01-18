Киев потребовал от всех верующих "прописаться" по приходам и сдать данные о своих религиозных убеждениях

На Украине объявлена массовая перерегистрация уставов всех религиозных организаций, которую нужно провести за год. Об этом идет речь в принятом Верховной радой 17 января законе. Регистрировать уставы будут Минкульт и обладминистрации. Закон содержит строгие требования к верующим и общинам, нарушающие их права.

Всего на Украине насчитывается около 35 тысяч религиозных организаций, фактически - приходов. Все они обязаны в течение года привести свои уставы в соответствие с новым законом. Власти имеют право отказать в регистрации устава, если что-то их не устраивает, причем без письменного мотивированного заключения.

Новая процедура требует нотариального заверения каждой из подписей членов религиозной общины под новой редакцией устава и на протоколе общего собрания общины. Также вместе с новой редакцией устава на регистрацию необходимо будет подавать список участников общего собрания, что прямо нарушает права верующих на конфиденциальность относительно их религиозных взглядов. По существу, власть требует от верующих "прописаться" по приходам, т.е. сдать данные о своих религиозных убеждениях органам власти, которые и будут проводить регистрацию.

"Много лет мы добиваемся, чтобы процедура регистрации уставов была упрощена. Вместо этого мы получили ее существенное усложнение, излишнее администрирование. Фактически закон нацелен исключительно на ублажение одной религиозной общины", - сказал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Он подчеркнул, что речь идет о "наполнении одного религиозного сообщества за счет другого", имея в виду увод православных в раскол под административным давлением властей.

Новые правила регистрации прямо противоречат требованиям ОБСЕ "Руководящие принципы относительно правосубъектности религиозных общин и общин, придерживающихся определенных убеждений". В пункте 25 этих требований говорится, что процедуры регистрации не должны предусматривать каких-либо обременительных требований.

"В числе примеров таких требований, не оправданных в соответствии с международным правом, можно назвать, в числе прочих, следующие: требование, чтобы заявление о регистрации было подписано всеми членами религиозной организации с указанием их полного имени, даты рождения и места проживания; требование о предоставлении слишком подробной информации в уставе религиозной организации", - сказано в документе.

Между тем власть требует от верующих именно этого.

Политолог Руслан Бортник считает, что принятый закон на самом деле не относится к переходам общин.

"Такой закон вообще не нужен – у нас общины могут спокойно переходить, куда угодно, и никаких барьеров для этого не было. Это закон о переделе церковной собственности, он касается прежде всего стен храмов, монастырей, лавр. Это попытка создать условия для передела церковной собственности", – отмечает Бортник.

Глава НПО "Общественная правозащита" Олег Денисов настроен более оптимистично. Он полагает, что закон оставляет верующим возможности для защиты.

"Теперь закон четко предусматривает, что "религиозная община по собственному усмотрению принимает новых и исключает действующих членов общины в порядке, установленном ее уставом". Таким образом, ни одно постороннее лицо теперь не вправе голосовать на общих собраниях религиозных организаций", - подчеркнул Денисов.

Он обращает внимание на то, что решение об изменении подчиненности и внесению изменений и дополнений в устав принимаются только общим собранием религиозной общины, которые могут созываться только членами общины.

"Ни чиновники, ни представители общественных организаций не могут больше составлять списки для голосования, обходить дома прихожан и созывать их на собрания, такие действия могут делать только лица, указанные в уставах религиозных организаций и только в установленном там порядке", – добавляет правозащитник.

Он предполагает, что улучшение первоначальной редакции законопроекта произошло в результате "лоббирования этой темы влиятельными католическими, иудейскими и другими конфессиями, заинтересованными в неприкосновенности собственных активов".

Тем не менее украинская власть все больше и больше влезает в церковные дела, стремясь регулировать внутреннюю жизнь религиозных общин.

"Закон незаконный, потому что регулирует то, что не является предметом государственного регулирования", – подчеркивает юрист Елена Лешенко.

Член Президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, руководитель общественной организации "ФНКА "Украинцы России" Богдан Безпалько в комментарии Накануне.RU отметил, что, несмотря ни на что, решающую роль будет иметь административный ресурс.

"Процесс захвата храмов будет нарастать с приближением выборов, но не прекратится и после избрания президента. Неважно, кто выиграет выборы, ему придется управлять страной в уже созданных условиях и определенных внешними игроками рамках. Так что рейдерство будет нарастать, только сейчас будет использоваться большей частью админресурс. Храмы будут отбирать и передавать в СЦУ* "по закону", - прогнозирует эксперт.

* СЦУ - "святейшая церковь Украины", как названо в томосе объединенное раскольническое сообщество

Президент Петр Порошенко стал главным религиозным спикером страны