УГМК решила "прибрать" кузбасские активы - медники готовятся выкупить завод у УВЗ

В собственность Уральской горно-металлургической компании (УГМК) перейдёт предприятие на территории Кузбасса - Юргинский машиностроительный завод (входит в НПК "Уралвагонзавод), который отдаётся вместе с собственной ТЭЦ.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, летом было принято решение искать другого собственника. Как он отметил, идут серьёзные переговоры с "Уралвагонзаводом" и медниками.

"В ближайшее время сделка будет закрыта и владельцем предприятия, включая ТЭЦ, станет структура УГМК - она будет отвечать за теплоснабжение Юрги", - цитирует главу региона "Кузбасская областная газета".

Цивилев заявил, что Юрмаш имеет большие долги перед поставщиками газа и угля.

Сделка по продаже актива находится в "финальной стадии".

Получить информацию от сторон сделки не удалось. В УГМК Накануне.RU сообщили, что воздерживаются от комментариев. В "Уралвагонзаводе" тоже отказались что-либо комментировать.

Напомним, Сергей Цивилев возглавил Кузбасс после того, как Аман Тулеев, который занимал пост губернатора последние 20 лет, в апреле 2018 г. заявил об отставке по собственному желанию. Он пояснил, что решение связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".