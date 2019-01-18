18 Января 2019
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УГМК решила "прибрать" кузбасские активы - медники готовятся выкупить завод у УВЗ

В собственность Уральской горно-металлургической компании (УГМК) перейдёт предприятие на территории Кузбасса - Юргинский машиностроительный завод (входит в НПК "Уралвагонзавод), который отдаётся вместе с собственной ТЭЦ.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, летом было принято решение искать другого собственника. Как он отметил, идут серьёзные переговоры с "Уралвагонзаводом" и медниками.

"В ближайшее время сделка будет закрыта и владельцем предприятия, включая ТЭЦ, станет структура УГМК - она будет отвечать за теплоснабжение Юрги", - цитирует главу региона "Кузбасская областная газета".

Цивилев заявил, что Юрмаш имеет большие долги перед поставщиками газа и угля.

Сделка по продаже актива находится в "финальной стадии".

Получить информацию от сторон сделки не удалось. В УГМК Накануне.RU сообщили, что воздерживаются от комментариев. В "Уралвагонзаводе" тоже отказались что-либо комментировать.

Напомним, Сергей Цивилев возглавил Кузбасс после того, как Аман Тулеев, который занимал пост губернатора последние 20 лет, в апреле 2018 г. заявил об отставке по собственному желанию. Он пояснил, что решение связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

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УГМК решила "прибрать" кузбасские активы - медники готовятся выкупить завод у УВЗ

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Теги: угмк, кузбасс, кемеровская область, Уралвагонзавод, Сергей Цивилев



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