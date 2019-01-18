"Леванте" подал жалобу на "Барселону" после разгромного поражения в Кубке Испании

ФК "Леванте" подал официальную жалобу в Федерацию футбола Испании. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

Уточняется, что речь идет о нарушении регламента "Барселоной" в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка страны. Ранее сообщалось, что "Барса" не имела права задействовать защитника Хуана Мовилье во встрече с "Леванте".

Утверждалось, что он должен был отбыть дисквалификацию, заработанную в матчах за вторую команду клуба, но на поле в той игре все-таки вышел. "Леванте" одержал победу со счетом 2:1, но в ответном матче в Барселоне проиграл 0:3 и вылетел из Кубка.

El #LevanteUD ha presentado esta mañana la denuncia en la @rfef por la alineación indebida de un jugador del @FCBarcelona_es en el partido de ida de los octavos de final de la #CopaDelRey — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) 18 января 2019 г.

Сейчас валенсийский клуб хочет добиться, чтобы этот результат был аннулирован, а к "Барселоне" применили санкции.

Напомним, в феврале "Барсе" предстоит противостояние с французским "Лионом" в Лиге чемпионов.