"Леванте" подал жалобу на "Барселону" после разгромного поражения в Кубке Испании

18 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт За рубежом

"Леванте" подал жалобу на "Барселону" после разгромного поражения в Кубке Испании

ФК "Леванте" подал официальную жалобу в Федерацию футбола Испании. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

Уточняется, что речь идет о нарушении регламента "Барселоной" в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка страны. Ранее сообщалось, что "Барса" не имела права задействовать защитника Хуана Мовилье во встрече с "Леванте".

Утверждалось, что он должен был отбыть дисквалификацию, заработанную в матчах за вторую команду клуба, но на поле в той игре все-таки вышел. "Леванте" одержал победу со счетом 2:1, но в ответном матче в Барселоне проиграл 0:3 и вылетел из Кубка.

Сейчас валенсийский клуб хочет добиться, чтобы этот результат был аннулирован, а к "Барселоне" применили санкции.

Напомним, в феврале "Барсе" предстоит противостояние с французским "Лионом" в Лиге чемпионов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Леванте" подал жалобу на "Барселону" после разгромного поражения в Кубке Испании

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Леванте, Барселона, жалоба, Кубок Испании



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 60

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети