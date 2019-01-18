Путин согласился на предложение Меркель о допуске германских и французских специалистов в Керченский пролив

Президент России Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске германских и французских специалистов в Керченский пролив.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, передает "Интерфакс".

Российский министр сообщил, что Маас передал ему в связи с этим предложение о составлении документа, который должен быть согласован с Украиной.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ожидает "азовских санкций" против России за задержание у Керченского пролива украинских кораблей-нарушителей. Однако, как стало известно, Евросоюз не планирует вводить такие меры.