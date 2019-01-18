СК выяснит, почему тюменка пинает на улице ребёнка

Началась проверка обстоятельств избиения матерью ребёнка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Сотрудники управления ищут женщину, чтобы обсудить с ней случившееся. Им предстоит узнать, в каких условиях она воспитывает ребёнка.

Напомним, видео опубликовано в соцсетях. Видно, как женщина пинает чадо и бьёт его руками по голове. Мнения пользователей относительно поступка разделились: люди писали, что, "видимо, ребёнок просто капризный", "меры воспитания ещё никто не отменял".