СК выяснит, почему тюменка пинает на улице ребёнка
Началась проверка обстоятельств избиения матерью ребёнка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.
Сотрудники управления ищут женщину, чтобы обсудить с ней случившееся. Им предстоит узнать, в каких условиях она воспитывает ребёнка.
Напомним, видео опубликовано в соцсетях. Видно, как женщина пинает чадо и бьёт его руками по голове. Мнения пользователей относительно поступка разделились: люди писали, что, "видимо, ребёнок просто капризный", "меры воспитания ещё никто не отменял".
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🆘📢В Тюмени молодая мама била ногой ребёнка😥⁉️ ⛔😳Сегодня в одном из районов Тюмени девушка "пинала" лежащего ребёнка😯⁉️ ⁉️📢Это вообще нормально?😕 📸Анонимно ✔Подписывайся на @tyumen.insta ✔Отмечай свои фото/видео #толькотюмень #толькотюмень #тюмень #72 #тюмень72 #72тюмень #люблютюмень❤️ #tyumen #72tyumen #тюменьлайф #люблютюмень #лучшийгородназемле #Тюменьлюбимая #счастье #тюменьлюблю #городжизни #втюменихорошо