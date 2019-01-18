Росавтодор направит свыше 4,3 миллиарда на развитие федеральных трасс Прикамья

Росавтодор планирует направить свыше 4,3 млрд руб. на развитие федеральных трасс Пермского края в 2019-2021 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Такие цифры были озвучены 17 января во время рабочей встречи главы Федерального дорожного агентства Андрея Костюка и губернатора Пермского края Максима Решетникова. Темой обсуждения стали работы на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в регионе и исполнение указа Президента России о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года.

Общая протяженность автодорог Росавтодора в регионе составляет 520,5 км, из них около 92% соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание трасс в прошлом году было направлено более 3 млрд руб. В эксплуатацию введено свыше 180 км федеральных автодорог.

В 2019-2024 г. Росавтодор начнет реконструкцию двух участков федеральной дороги 242 Пермь-Екатеринбург.

Глава региона в свою очередь отметил, что Прикамье также направляет деньги на развитие транспортной системы. На развитие муниципальных и региональных дорог будет выделено более 44 млрд руб. Из них 12,8 млрд руб. - в этом году. На эти деньги, по словам губернатора, отремонтируют 800 км дорог и построят 56,7 км новых.

Взаимодействие Правительства с Росавтодором по повышению качества автодорог будет продолжено