В Саранске под тяжестью снега рухнул балкон жилого дома

В Саранске из-за прошедшей в регионе непогоды обрушился балкон жилого дома по ул. Фурманова, 20. Прокуратура Мордовии проводит проверку по данному факту. Ведомство установит, был ли официально зарегистрирован данный объект.

Отметим, что балкон был самодельный. Сейчас для выяснения всех обстоятельств обрушения к работе привлечены специалисты министерства строительства и министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Также под тяжестью выпавшего снега упал козырек подъезда на ул. Мордовская. В этот момент из дома выходила женщина с ребенком. Они не пострадали.

Кроме того, пишет Федералпресс, зафиксировано несколько случаев падения деревьев на припаркованные у домов автомобили.

Также в результате непогоды в Ичалковском районе Мордовии обрушилась летняя эстрада, построенная в парке в центре села Кемля.

Под тяжестью выпавшего снега конструкция сложилась пополам. Отметим, что установили эстраду лишь в декабре прошлого года. Ее строительство обошлось местным властям в 370 тыс. руб.

В летнее время там планировалось проводить развлекательные мероприятия. Будет ли реконструирована эстрада – пока неизвестно.