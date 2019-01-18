На Камчатке руководство воинской части приказало утопить "лишние" боеприпасы в болоте

На Камчатке возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении военного имущества. Речь идет о боеприпасах.

Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Тихоокеанского флота, проверка показала, что в одной из воинских частей Петропавловск-Камчатского региона проводились занятия с личным составом по выполнению стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин. Было установлено, что для создания видимости их качественного проведения заместитель командира части дал указание подчиненным о внесении в раздаточные ведомости сведений о выдаче завышенного количества боеприпасов. При этом фактически их не израсходовали во время стрельб.

После этого боеприпасы были вывезены за пределы полигона и выброшены в болото, приемо-сдаточная ведомость утверждена руководителем стрельб, а боеприпасы - списаны как израсходованные. Причиненный государству ущерб превысил 1,3 млн руб.

В отношении офицера возбуждено дело по части 2 статьи 346 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение военного имущества). Сейчас проводится расследование.