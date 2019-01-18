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Следствие получило доказательства владения Шестуном и его сообщниками имущества на 2,2 млрд руб.

СКР продолжает расследование уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, он обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также незаконной предпринимательской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Согласно новым сведениям, СКР получил доказательства фактического владения Шестуном, а также еще двумя фигурантами дела - Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым - имуществом на сумму около 2,2 млрд руб. (по официальной кадастровой стоимости). Имущество было оформлено на них и на членов их семей, родственников, а также иных аффилированных юридических и физических лиц. "При этом некоторые из них даже не были осведомлены о количестве оформленном на их имя объектов недвижимости", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщало Накануне.RU, ранее у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Также бывший глава Серпуховского района Подмосковья владел двумя базами отдыха на 274 млн руб. и 22 автомобилями стоимостью почти 27 млн руб. В личном пользовании семьи Шестуна находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача. По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей. Генпрокуратура направит в суд иск об изъятии имущества в доход государства.

Напомним, в апреле 2018 года глава Серпуховского района записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении на него и его семью и принуждении покинуть занимаемый им пост.

Спустя два месяца глава Серпуховского района Подмосковья‍ был арестован.

Как сообщало Накануне.RU, чиновник был задержан 13 июня. Как считают следователи, Шестун незаконно передал ООО "Центр" четыре земельных участка, что повлекло причинение ущерба муниципалитету на сумму более 62 млн руб. По этому факту было возбуждено дело о превышении им должностных полномочий.

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Следствие получило доказательства владения Шестуном и его сообщниками имущества на 2,2 млрд руб.

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Теги: серпуховский район, подмосковье, александр шестун, СКР



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