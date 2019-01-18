Канделаки не знает, как теперь жить: Маргарита Симоньян ест пельмени и худеет

Продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки (43), которая после новогодних каникул объявила себя "верховным жиробасом" и села на диету и спорт, рассказала об уникальном питании своей подруги, главы RT Маргариты Симоньян (38). По словам Канделаки, Маргарита может позволить себе и пиццу, и пельмени.

В Instagram Тина написала: "Вчера долго обсуждали с Маргаритой Симоньян диеты. Обе измучились, я продолжаю, а она нашла выход. С утра у Марго королевский завтрак. Ест такие блюда, которые мне только снятся в эротических снах о еде: пиццу, пельмени, осетинские пироги - любой разврат. Понятно, что после такого кайфа есть часов до 17 не хочется, а с 17 если есть, то только белок. То есть не как я люблю, разбавляя овощами, а чистый белок, без огурчиков/помидорчиков и прочей овощной радости. Даже тархун не ест, а тархун для меня жизнь. Я отказываюсь не есть тархун по ночам. Жую его и хоть как-то успокаиваюсь. Зато Марго по своей схеме теперь весом управляет сама".

Также Канделаки привела цитату самой Маргариты о ее рационе: "Вчера я в 8 утра на завтрак съела несколько бутеров со сливочным маслом и шпротами, печень трески, фрукты и жаренный в масле лаваш с сыром. Много. Потом в 15 съела суп из куриных потрошков без лапши, в 19 съела пачку чипсов из индейки. Утром минус девятьсот". "Как мне теперь жить?" – задается риторическим вопросом Тина.