18 Января 2019
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Центр им. Хруничева опроверг данные о критическом состоянии блока "Заря" на МКС

Центр им. М.В. Хруничева опроверг информацию о неисправности функционально-грузового блока "Заря" на МКС.

По данным СМИ, его система телеметрического контроля якобы находится в наиболее критичном состоянии.

Директор программы МКС центра Хруничева Сергей Шаевич заявил, что телеметрическая информация поступает с борта ФГБ "штатно и в полном объеме", передает ТАСС.

Строительство Международной космической станции было начато в 1998 году, когда на орбиту был запущен модуль "Заря".

На 2013 год в состав МКС входило 14 основных модулей, российские - "Заря", "Звезда", "Пирс", "Поиск", "Рассвет"; американские - "Юнити", "Дестени", "Квест", "Транквилити", "Купола", "Леонардо", "Гармония", европейский - "Колумбус" и японский - "Кибо".

Ранее страны-партнеры по проекту договорились об эксплуатации МКС до 2024 года.

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Центр им. Хруничева опроверг данные о критическом состоянии блока "Заря" на МКС

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Теги: Центр им. Хруничева, блок Заря, МКС



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