Экс-владелец "Хромой лошади" эмигрировал в Лондон, несмотря на многомиллионные долги перед потерпевшими

Бывший владелец "Хромой лошади" Анатолий Зак, где в страшном пожаре погибли 156 человек, перебрался в Лондон, несмотря на большие долги перед потерпевшими, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, пожар в заведении произошел 5 декабря 2009 г., погибли 156 человек, еще 80 получили травмы. Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии, свою вину он не признал. В сентябре 2018 г. он после восьми лет и восьми месяцев в колонии досрочно освободился.

Сейчас Зак – в Лондоне. Крупные долги - 158 млн руб. - перед пострадавшими в пожаре не помешали ему улететь из страны, сообщает "Местное время". Источник издания полагает, что Зака выпустили за границу, потому что его фамилии нет в специальных пограничных базах. Впрочем, внести её туда могли просто не успеть или выезд был временно разрешён.

Ранее Накануне.RU сообщало, в 2017 г. из тюрьмы вышел бывший арт-директор "Хромой лошади" Олег Феткулов, по амнистии были освобождены исполнительный директор Светлана Ефремова, Сергей Дербенев, возглавлявший пиротехническую компанию, устроившую фейерверк, и пиротехник Игорь Дербенев.