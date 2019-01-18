В Свердловской области нашли три водоёма, где не стоит купаться на Крещение

В Свердловской области Роспотребнадзор обнаружил три водоёма, где не стоит купаться на Крещение. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, санврачи контролируют безопасность воды в крещенских купелях.

Специалисты отобрали 75 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

"По результату проведенных лабораторных исследований установлено, что вода р. Пышма (городской округ Сухой Лог, с. Курьи), Нижне-Шайтанского пруда (г. Первоуральск) и р. Ключик (Сысертский городской округ, п. Ключи) небезопасна", - добавили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Эти водоёмы рекомендуют не использовать для совершения крещенских купаний. Лучше выбирать для этого специально оборудованные места при наличии помещений для переодевания и обогрева.

Также Роспотребнадзор советует не употреблять для питьевых целей воду из водоемов.

"Перед купанием необходимо проконсультироваться с врачом на предмет наличия противопоказаний для купания", - уточнили в ведомстве.