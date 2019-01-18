18 Января 2019
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Больницы переполнены: в Каменске-Уральском объявлен карантин по гриппу и ОРВИ

С 20 января во всех организациях Каменска-Уральского вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Шмыков после внеочередного заседания санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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С воскресенья в детских садах, школах, учреждениях культуры и спорта, а также в учреждениях дополнительного образования будут проведены профилактические мероприятия, направленные на ограничение распространения гриппа и других острых вирусных инфекций. На какой срок введен карантин – пока неизвестно.

Однако карантин не предполагает закрытие всех учреждений города, речь идет об отмене массовых мероприятий внутри самих учреждений. Так, в школах детям нужно будет носить специальные маски, а учится они будут без перемещения из класса в класс.

По словам заместителя главы города по социальной политике Дениса Миронова, свое опасение по большому количеству заболевших высказали представители здравоохранения во время заседания, в результате чего и было принято решение о введении ограничительных мер в городе.

Больницы принимают не только жителей Каменска-Уральского, но и оказывают медицинские услуги жителям соседних городов - Камышлова, Пышмы, Сухого Лога, поселка Белоярского и Каменского района. В мэрии отмечают, что коечный фонд в больницах города ограничен и в настоящее время уже переполнен. При этом, по данным медиков, большой рост заболеваемости отмечен в Богдановиче и Сухом Логу, а не в самом Каменске-Уральском.

Подробная информация о количестве заболевших гриппом, пневмонией и ОРВИ среди взрослого и детского населения города станет известна в понедельник, 21 января.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано 27,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что находится на уровне эпидпорога по совокупному населению. За этот период также зарегистрировано 965 случаев с предварительным диагнозом "пневмония", показатель заболеваемости на 29% выше среднемноголетнего уровня.

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Больницы переполнены: в Каменске-Уральском объявлен карантин по гриппу и ОРВИ

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Теги: карантин, заболевание, школьники, инфекция, грипп, ОРВИ



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