18 Января 2019
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Общество Челябинская область

Вода не соответствует гигиеническим нормативам. Челябинцам не рекомендуют окунаться в купель на озере Смолино

Региональное управление Роспотребнадзора не рекомендует челябинцам окунаться в купель на озере Смолино.

"Качество воды, на озере Смолино в районе улица 5-я Электровозная, 5 "А" не соответствует гигиеническим нормативам. В связи с чем, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области не рекомендует купание в купели, оборудованной на озере Смолино", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор для предотвращения возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний взял в местах купелей пробы воды на микробиологические показатели. В результате качество воды на озере Первое и в Шершневском водохранилище соответствует требованиям санитарных правил.

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Вода не соответствует гигиеническим нормативам. Челябинцам не рекомендуют окунаться в купель на озере Смолино

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Теги: купель, вода, Роспотребнадзор,



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