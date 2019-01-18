Вода не соответствует гигиеническим нормативам. Челябинцам не рекомендуют окунаться в купель на озере Смолино

Региональное управление Роспотребнадзора не рекомендует челябинцам окунаться в купель на озере Смолино.

"Качество воды, на озере Смолино в районе улица 5-я Электровозная, 5 "А" не соответствует гигиеническим нормативам. В связи с чем, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области не рекомендует купание в купели, оборудованной на озере Смолино", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор для предотвращения возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний взял в местах купелей пробы воды на микробиологические показатели. В результате качество воды на озере Первое и в Шершневском водохранилище соответствует требованиям санитарных правил.