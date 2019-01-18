18 Января 2019
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Елену Бойко выдворили из России на Украину

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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина

Дочь Елены Бойко: "Ей дали 15 минут и сказали, что везут в Донецк"

Дочь Елены Бойко Ольга, находящаяся в Москве, рассказала корреспонденту Накануне.RU о том, что на данный момент не имеет никакой связи с матерью, арестованной на Украине, она шокирована тем, что ее мать выслали из России, не дожидаясь ответа от ЕСПЧ, дали 15 минут на сборы, сказали, что отправят в Донецк, а на самом деле привезли в Харьков. На Украине вчера состоялся суд, теперь журналистка находится в СИЗО.

"На самом деле я вообще не имею ни малейшего понятия, почему ее вывезли, почему ее вывезли так внезапно, почему это произошло, не дожидаясь ответа от Европейского суда, почему не дождались ответа на кассацию. У меня очень много вопросов. Единственное, что я знаю - что просто пришли и сказали: "15 минут на сборы, мы везем вас в Донецк", - вместо Донецка ее привезли в Харьков," - рассказывает Ольга.

Журналистку Еленой Бойко перевезли из Харькова во Львов, где вчера прошел суд, вторая дочь Елены отправилась во Львов на встречу с матерью, родственники выдворенной из России Бойко сообщают, что она находится в СИЗО, но связи с ней они не имеют.

"Там есть адвокат, который ранее занимался мамиными делами - это друг семьи, - объясняет Ольга в беседе с Накануне.RU. - Будут ли искать нового адвоката или этот адвокат будет заниматься, я тоже не имею никакой информации, потому что пока я не свяжусь с мамой как минимум лично, и пока она мне не скажет, что вообще делать, я никак ни на что повлиять не могу".

Больше всего родственников Елены Бойко поражает то, что была подана кассация в суд и жалоба в ЕСПЧ, а решение о высылке решилось молниеносно быстро, без решений судов, как будто на это кто-то повлиял.

"До принятия решения этих двух высших инстанций не имели права никуда ее отправлять по факту. Штамп ей поставили на запрет въезда в Россию. Я не могу сказать ничего по поводу властей России, потому что я понимаю, что с этой стороны делали максимально все, чтобы ее оставить здесь, - говорит Ольга. - Кто-то ставил палки в колеса, кто ставил - я также без понятия, меня не ставили в известность".

Ольга Бойко считает, что поддержка у ее матери в России была очень большая, хотя некоторые друзья и показали свое истинное лицо, но кто именно повлиял на печальный исход дела Елены Бойко и на ее выдворение из России - родственникам неизвестно.

"Мне по телефону нельзя было говорить это, потому что все мы прекрасно знаем, что оно все может слушаться, у меня встреч никаких не было, в данный момент мое психологическое состояние - я не знаю, что делать! Куда обращаться? Я тоже не понимаю, я связана по всем рукам и ногам", - поделилась своими эмоциями дочь Елены Бойко в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Напомним, что Преображенский суд Москвы постановил выслать Елену Бойко с территории России на основании того, что она как гражданка Украины якобы незаконно проживала в Российской Федерации с середины 2016 года. Журналистка подавала заявление о политическом убежище на основании того, что на Украине на нее заведено уголовное дело по политическим мотивам. Заявление не приняли, а Бойко отправили на Украину, где она теперь находится в СИЗО - ей предъявлены обвинения по уголовному делу о призывах к нарушению территориальной целостности.

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Дочь Елены Бойко: "Ей дали 15 минут и сказали, что везут в Донецк"

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Теги: елена бойко, сбу, фсб, высылка, украина, суд, сизо, еспч, политическое убежище



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