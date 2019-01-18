Киев заявил, что Европарламент может заблокировать "Северный поток-2"

У Киева есть "сдержанный оптимизм" по поводу того, что Румыния, которая сейчас председательствует в Европарламенте, поставит вопрос об остановке строительства второй нитки газопровода "Турецкий поток" и "Северного потока-2". Об этом заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

По его словам, в Европарламенте "есть четкое понимание, что "Северный поток-2" является эксклюзивным интересом Германии и вряд ли интересом других стран ЕС".

"Поэтому я считаю, что если этот вопрос будет поднят в Европарламенте, то есть вероятность позитивного для нас решения", - сказал Коболев.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре в Европарламенте выступили против "Северного потока - 2". Ранее Киев договорился с США вместе противодействовать "Северному потоку-2". Параллельно Украина шантажирует Россию иском на $11,6 млрд в случае незаключения нового долгосрочного контракта на транзит газа через ее территорию.