18 Января 2019
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Елену Бойко выдворили из России на Украину

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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Киев заявил, что Европарламент может заблокировать "Северный поток-2"

У Киева есть "сдержанный оптимизм" по поводу того, что Румыния, которая сейчас председательствует в Европарламенте, поставит вопрос об остановке строительства второй нитки газопровода "Турецкий поток" и "Северного потока-2". Об этом заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
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По его словам, в Европарламенте "есть четкое понимание, что "Северный поток-2" является эксклюзивным интересом Германии и вряд ли интересом других стран ЕС".

"Поэтому я считаю, что если этот вопрос будет поднят в Европарламенте, то есть вероятность позитивного для нас решения", - сказал Коболев.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре в Европарламенте выступили против "Северного потока - 2". Ранее Киев договорился с США вместе противодействовать "Северному потоку-2". Параллельно Украина шантажирует Россию иском на $11,6 млрд в случае незаключения нового долгосрочного контракта на транзит газа через ее территорию.

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Киев заявил, что Европарламент может заблокировать "Северный поток-2"

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Теги: Украина, газопровод, Северный поток, Европарламент



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