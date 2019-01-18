Сотрудник МУП "Водосток" в Сочи осужден на два года условно из-за гибели мальчика в ливневой канаве

Заместитель главного инженера МУП "Водосток" в Сочи Сергей Пинчук осужден на два года условно в связи с гибелью семилетнего мальчика, упавшего в ливневую канаву, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Краснодарскому краю.

Так, 32-летний сотрудник предприятия признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Как сообщало Накануне.RU, трагедия произошла 3 августа в поселке Лазаревское. Ребенок упал в ливневую канаву, его бабушка прыгнула за ним, однако внука унесло течением в море - там его и нашли спасатели без признаков жизни.

Данная ливневая канализация была закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП "Водосток".

Отмечается, что ненадлежащее исполнение Пинчуком своих обязанностей вследствие допущенной небрежности повлекли трагические последствия в виде гибели ребенка.

Суд постановил, помимо наказания в виде условного срока, лишить мужчину права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными полномочиями, сроком на два года.

Напомним, в декабре прошлого года было предъявлено обвинение главному инженеру МУП "Водосток" в Сочи в гибели мальчика, упавшего в ливневую канаву.