18 Января 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Федеральные средства позволят Прикамью существенно увеличить объемы расселения "авариек"

В Пермском крае разрабатывают региональную адресную программу по расселению аварийного жилья. Она будет утверждена в первом квартале текущего года. При этом, благодаря федеральным средствам, заложенным на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда", объемы расселяемого жилья будут существенно увеличены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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В программу будут включены все аварийные дома, признанные таковыми по состоянию на 1 января 2017 г. Срок реализации программы до 1 сентября 2025 г.

Отметим, что в прошлом году в крае была реализована региональная адресная программа по предотвращению чрезвычайных обстоятельств. Ее участниками стали девять муниципальных образований Пермь, Кунгур, Губаха, Соликамск, Лысьва, Чернушинское, Оверятское и Верещагинское городские поселения, Кондратовское сельское поселение.

Замминистра строительства - начальник управления жилищной политики Фаина Минх заявила, что все задачи, которые власти ставили перед собой в рамках программы расселения, выполнены в полном объеме.

Всего было ликвидировано более 20 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры получили 1586 человек.

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Федеральные средства позволят Прикамью существенно увеличить объемы расселения "авариек"

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Теги: аварийное жилье. расселение, программа



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