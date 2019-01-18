18 Января 2019
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Елену Бойко выдворили из России на Украину

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Дело хабаровского авиадебошира, напавшего на полицейского, передано в суд

Завершено расследование уголовного дела пассажира авиарейса "Хабаровск – Красноярск". Ему вменяется хулиганство, побои и применение насилия к полицейскому.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, все случилось 8 августа прошлого года: находясь в салоне самолета мужчина грубо нарушал общественный порядок, оскорбляя окружающих и оказывая сопротивление сотрудникам полиции, которые пытались его остановить. Так, он ударил несовершеннолетнего пассажира, который снимал его на видео.

Когда злоумышленника сняли с самолета и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска, он сломал напольное покрытие в камере для административно-задержанных. Его обломком агрессор пытался нанести увечья сотруднику полиции, а также угрожал силовику расправой.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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Дело хабаровского авиадебошира, напавшего на полицейского, передано в суд

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Теги: дебошир, Хабаровск, суд



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