Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора о локализации баз данных
Роскомнадзор получил ответы Facebook и Twitter на запрос о локализации баз персональных данных пользователей.
Ведомство проанализирует полученную информацию и сообщит о дальнейших действиях 21 января, передает РИА Новости.
В конце декабря сообщалось, что Twitter готова обсудить с Роскомнадзором исполнение закона о хранении персональных данных россиян на территории страны.
Напомним, в начале осени глава РКН Александр Жаров анонсировал проверку соцсетей Twitter и Facebook. Он, в частности, сказал, что в компании будут направлены письма с запросом о соблюдении законодательства.