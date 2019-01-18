Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора о локализации баз данных

Роскомнадзор получил ответы Facebook и Twitter на запрос о локализации баз персональных данных пользователей.

Ведомство проанализирует полученную информацию и сообщит о дальнейших действиях 21 января, передает РИА Новости.

В конце декабря сообщалось, что Twitter готова обсудить с Роскомнадзором исполнение закона о хранении персональных данных россиян на территории страны.

Напомним, в начале осени глава РКН Александр Жаров анонсировал проверку соцсетей Twitter и Facebook. Он, в частности, сказал, что в компании будут направлены письма с запросом о соблюдении законодательства.