И "летающие" танки тоже. В коллекции музея Уралвагонзавода появился первый самолёт – Ил-2

Коллекцию музея бронетанковой техники выставочного комплекса Уралвагонзавода пополнил первый самолёт – Ил-2, известный также под именем "летающий танк", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

На заводе напоминают, что каждый девятый штурмовик, произведённый в годы Великой Отечественной войны, имел бронекорпус Уральского танкового завода (УТЗ). Всего советская промышленность за годы войны выпустила свыше 36 тыс. Ил-2. Это был самый массовый самолёт, который участвовал во всех боевых операциях.

Разместить авиастроение на Уралвагонзаводе (в те годы УТЗ) позволили огромные механосборочные цехи, изначально спроектированные для поточно-конвейерного производства, мощная металлургия и наличие собственного энергетического хозяйства.

С расширением собственного оборонного производства Уралвагонзавод приступил к приёму и размещению авиазаводов. Для них были отведены огромные территории. – более 40 тыс. кв. УТЗ должен был обеспечить их электричеством, паром, газом, воздухом, горячей водой, поковками, штамповками, а затем готовыми бронекорпусами штурмовиков.

сборка самолётов Ил-2 на УТЗ

Когда Уралвагонзавод делал самолёты, то получался "летающий танк". Так его нарекли конструкторы. Самолёт летал, но бил как танк и был очень живуч из-за бронекорпуса. Поэтому лётчики Люфтваффе прозвали его "бетонным самолётом", "чумой" и "чёрной смертью". За годы войны на УТЗ было собрано 270 самолётов Ил-2, а также изготовлено и собрано 3 тыс. 882 бронекорпусов.

Вполне возможно, что бронекорпус, прибывший на днях в качестве экспоната в музей Уралвагонзавода, был также сделан на уральском предприятии. Но сказать об этом с уверенностью можно будет только после досконального исследования, сообщают на предприятии.

Посетители музея, куда были доставили экспонаты, увидят фрагмент штурмовика с частью фюзеляжа и центропланом. Сохранилась также его одноместная бронекабина. Кроме этого имеется изъеденный ржавчиной авиадвигатель с воздушным винтом от аналогичного самолёта.

Сегодня доподлинно известно, что Ил-2 погиб недалеко от Москвы. Он был найден там в болотах. В данный момент направлен запрос в Министерство обороны РФ для изучения архивов, чтобы узнать историю экипажа, производства и боевого применения машины.

Над реставрацией экспонатов трудились сотрудники Музея техники Вадима Задорожного. Они же покрыли его специальным лаком, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию металлических частей. В выставочный комплекс УВЗ раритет попал в рамках сотрудничества между музеями. Коллеги с "Уралвагонзавода" решили помочь московичам в восстановлении тяжелых танков КВ-1. По историческим чертежам на действующем производстве были сделаны кривошипы, втулки, натяжные винты, балансиры и другие составляющие ходовой части бронемашины, названной в честь Климента Ворошилова.

А новичок в музейной экспозиции УВЗ подтверждает, что на Уральском танковом заводе №183 (так назвался "Уралвагонзавод" до 1946 года) выпускались все три символа Победы - танки Т-34, снаряды к «катюшам» и «летающие танки» - штурмовики Ил-2.