18 Января 2019
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Общество Челябинская область

Челябинцам предложили топить ели в Шершнях. Власти категорически против

Челябинцам предложили не выбрасывать новогодние ели, а отправить их на дно Шершневского водохранилища. Акция должна пройти 19 января на берегу водоема. Однако в минэкологии такую инициативу назвали небезопасной для экологии города и готовы вывести на лед экологический патруль, передает корреспондент Накануне.RU.

С предложением 19 января выйти на лед Шершнёвского водохранилища со своими елями выступили активисты сообщества "Горожане".

"Уже несколько десятилетий департаменты рыболовства и природопользования в некоторых американских штатах собирают засохшие рождественские ели и выбрасывают их… в озера. Таким образом экологи воссоздают рельеф озёрного дна, испорченный человеческой деятельностью, — это помогает малькам прятаться от крупных рыб и способствует росту водорослей", - объяснили свою идею активисты.

Однако в минэкологии такую инициативу считают небезопасной.

Руководитель управления экологического просвещения министерства экологи Челябинской области Виталий Безруков объяснил, что елки затапливаются только в выбранных специалистами озерах и никак не в искусственных водоемах, которые используются как питьевой источник.

Затопленная древесина под действием грибов и бактерий разлагается, а продукты её разложения зачастую бывают токсичными. Кроме того, елки украшают блестками и искусственным снегом.

В связи с этим ведомство выступает категорически против акции. Челябинцам напомнили, что новогоднее дерево можно утилизировать в питомнике на северо-западе, или сдать в приют благотворительного фонда "Спаси меня".

"19 января на лед Шершневского водохранилища выйдет экологический патруль, с целью помешать загрязнению питьевого источника", - подчеркнули в минэкологии.

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Челябинцам предложили топить ели в Шершнях. Власти категорически против

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Теги: елка, Шершни, экология, ели в озеро



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